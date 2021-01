மாவட்ட செய்திகள்

கே.வி.குப்பம் அருகே மணல் கடத்த முயன்ற 2 பேர் கைது - மாட்டுவண்டி பறிமுதல் + "||" + 2 arrested for trying to smuggle sand near KV Kuppam - Cattle confiscated

கே.வி.குப்பம் அருகே மணல் கடத்த முயன்ற 2 பேர் கைது - மாட்டுவண்டி பறிமுதல்