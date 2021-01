மாவட்ட செய்திகள்

தன்ைன காப்பாற்ற தமிழகத்தை பா.ஜனதாவிடம் அடகு வைத்தவர், எடப்பாடி பழனிசாமி; கனிமொழி எம்.பி. பேச்சு + "||" + Edappadi Palanisamy, mortgaged Tamil Nadu to the BJP to save himself; Kanimozhi MP Speech

தன்ைன காப்பாற்ற தமிழகத்தை பா.ஜனதாவிடம் அடகு வைத்தவர், எடப்பாடி பழனிசாமி; கனிமொழி எம்.பி. பேச்சு