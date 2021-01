மாவட்ட செய்திகள்

திருவட்டார்ஆதிகேசவ பெருமாள் கோவிலில்புதிய கொடிமரம் நாட்டு விழா; திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு + "||" + New Flag Festival at Thiruvattar Adigesava Perumal Temple; Mass participation of devotees

திருவட்டார்ஆதிகேசவ பெருமாள் கோவிலில்புதிய கொடிமரம் நாட்டு விழா; திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு