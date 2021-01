மாவட்ட செய்திகள்

திருமாந்துறையில் கடையின் பூட்டை உடைத்து பணம் திருட்டு;ஷோரூமில் புதிய மோட்டார் சைக்கிளையும் மர்மநபர்கள் திருடிச்சென்றனர் + "||" + Theft of money in the store in Thirumanthurai

திருமாந்துறையில் கடையின் பூட்டை உடைத்து பணம் திருட்டு;ஷோரூமில் புதிய மோட்டார் சைக்கிளையும் மர்மநபர்கள் திருடிச்சென்றனர்