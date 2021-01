மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ளகோவில் அருகே உள்ள வட்டமலைக்கரை ஓடை அணையில் தேசியக்கொடியுடன் திரண்ட பொதுமக்களால் பரபரப்புஅமராவதி ஆற்றில் இருந்து தண்ணீர் திறக்க கோரிக்கை + "||" + Excitement by the public gathering with the national flag at the stream dam

வெள்ளகோவில் அருகே உள்ள வட்டமலைக்கரை ஓடை அணையில் தேசியக்கொடியுடன் திரண்ட பொதுமக்களால் பரபரப்புஅமராவதி ஆற்றில் இருந்து தண்ணீர் திறக்க கோரிக்கை