மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்கோட்டையில் வெள்ளத்தில் சேதமடைந்த தரைப்பாலம் சீரமைப்பு; பஸ் போக்குவரத்து தொடக்கம் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி + "||" + Repair of flood-damaged ground bridge at Uthukottai; The public is delighted with the start of bus transport

ஊத்துக்கோட்டையில் வெள்ளத்தில் சேதமடைந்த தரைப்பாலம் சீரமைப்பு; பஸ் போக்குவரத்து தொடக்கம் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி