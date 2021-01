மாவட்ட செய்திகள்

காங்கேயம் அருகே உள்ள சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சாமி கோவிலில் தைப்பூச தேரோட்டம்; திரளான பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுத்தனர் + "||" + Thaipusam procession at Sivanmalai Subramania Sami temple near Kangayam; Crowds of devotees grabbed the rope and pulled

