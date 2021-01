மாவட்ட செய்திகள்

சீர்மிகு நகர திட்டத்தின் கீழ் இ-சைக்கிள்கள் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + Edappadi Palanisamy started the e-bicycle project under the Sirmigu city project

