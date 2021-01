மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் மருத்துவர்கள் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள முன்வரவில்லை-மாவட்ட சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குனர் + "||" + Private doctors have not come forward to administer the corona vaccine

தனியார் மருத்துவர்கள் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள முன்வரவில்லை-மாவட்ட சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குனர்