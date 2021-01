மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் ஸ்கேன் எடுத்த போது 8 மாத கர்ப்பிணி மூச்சு திணறி பலி - டாக்டர்களின் கவனக்குறைவால் இறந்ததாக கணவர் புகார் + "||" + When the scan was taken at a private hospital 8-month-pregnant woman suffocates to death

