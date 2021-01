மாவட்ட செய்திகள்

இலக்கை அடையும் வரை விடாமுயற்சியுடன் உழைக்க வேண்டும்,ச.ம.க. நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் சரத்குமார் பேச்சு + "||" + Must work diligently until the goal is reached, the Sarathkumar speaks at a meeting of executives

இலக்கை அடையும் வரை விடாமுயற்சியுடன் உழைக்க வேண்டும்,ச.ம.க. நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் சரத்குமார் பேச்சு