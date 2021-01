மாவட்ட செய்திகள்

வராகி அம்மனுக்கு காவிரி ஆற்றில் சிறப்பு அபிஷேகம் + "||" + Special anointing on the river Cauvery for Goddess Varahi

வராகி அம்மனுக்கு காவிரி ஆற்றில் சிறப்பு அபிஷேகம்