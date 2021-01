மாவட்ட செய்திகள்

இலங்கை கடற்படைக்கு பயந்து குறைவான படகுகளே மீன்பிடிக்க சென்றன + "||" + Fewer boats went fishing for fear of the Sri Lankan Navy

இலங்கை கடற்படைக்கு பயந்து குறைவான படகுகளே மீன்பிடிக்க சென்றன