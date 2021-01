மாவட்ட செய்திகள்

இறுதி சடங்கு செய்ய பணம் இல்லாததால் தந்தை உடலை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் விட்டு சென்ற மகள் + "||" + The daughter left the body of her father at the government hospital due to lack of money for the funeral

இறுதி சடங்கு செய்ய பணம் இல்லாததால் தந்தை உடலை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் விட்டு சென்ற மகள்