மாவட்ட செய்திகள்

சத்தி வனப்பகுதியில் 30 ஆண்டுகளாக வைக்கப்பட்டிருந்தயானை தந்தங்கள், சிறுத்தை, புலி தோல் தீ வைத்து எரிப்பு + "||" + Satti had been kept in the forest for 30 years Elephant ivory, leopard, tiger skin burns with fire

சத்தி வனப்பகுதியில் 30 ஆண்டுகளாக வைக்கப்பட்டிருந்தயானை தந்தங்கள், சிறுத்தை, புலி தோல் தீ வைத்து எரிப்பு