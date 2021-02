மாவட்ட செய்திகள்

சிறுமுகை அருகே காட்டு யானைகளின் அட்டகாசத்தை தடுக்க கோரி கிராமமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Villagers block the road demanding to stop the roar of wild elephants

சிறுமுகை அருகே காட்டு யானைகளின் அட்டகாசத்தை தடுக்க கோரி கிராமமக்கள் சாலை மறியல்