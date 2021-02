மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில், கடந்த மாதத்தில்17 பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைதுபோலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் தகவல் + "||" + lastmonth,17 people were arrested under kundas act in thoothukudi. police superintendent jeyakumar informed

