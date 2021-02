மாவட்ட செய்திகள்

புதிய வேளாண் சட்டம் மண்டி முறையை வலுவிழக்க செய்யும்; சரத்பவார் குற்றச்சாட்டு + "||" + The new agricultural law will weaken the Mandi system; Sharad Pawar accusation

புதிய வேளாண் சட்டம் மண்டி முறையை வலுவிழக்க செய்யும்; சரத்பவார் குற்றச்சாட்டு