மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு வழியாக பழனிக்கு காவடி எடுத்து பாதயாத்திரை செல்லும் முருக பக்தர்கள் + "||" + Murugan devotees take the Kavadi to Palani via Erode

ஈரோடு வழியாக பழனிக்கு காவடி எடுத்து பாதயாத்திரை செல்லும் முருக பக்தர்கள்