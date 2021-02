மாவட்ட செய்திகள்

காரமடை அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் நீரோடைக்குள் பாய்ந்து விபத்துக்குள்ளானது + "||" + The car lost control and crashed into a stream

