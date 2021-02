மாவட்ட செய்திகள்

சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட என்.ஆர்.காங்கிரஸ், அ.தி.மு.க.விடம் வேட்பாளர்கள் இல்லை + "||" + The NR Congress and AIADMK have no candidates to contest the assembly elections

சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட என்.ஆர்.காங்கிரஸ், அ.தி.மு.க.விடம் வேட்பாளர்கள் இல்லை