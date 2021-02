மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டால்விவசாயிகளுக்கு எந்த நன்மையும் இல்லைஉழவர் உழைப்பாளர் கட்சி தலைவர் செல்லமுத்து பேட்டி + "||" + By the budget of the Central Government There is no benefit to farmers chellamuththu

மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டால்விவசாயிகளுக்கு எந்த நன்மையும் இல்லைஉழவர் உழைப்பாளர் கட்சி தலைவர் செல்லமுத்து பேட்டி