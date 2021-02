மாவட்ட செய்திகள்

-அயோத்தியாப்பட்டணம் அருகே, 4 மாதங்களுக்கு பிறகுலாரி டிரைவர் உடலை தோண்டி எடுத்து பிரேத பரிசோதனைகொலை செய்யப்பட்டதாக தாயார் புகாரின் பேரில் போலீசார் நடவடிக்கை + "||" + The truck drivers body was exhumed and autopsied

