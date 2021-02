மாவட்ட செய்திகள்

மாணவர்கள் இலக்கை நிர்ணயித்து வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும்- கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் பேச்சு + "||" + Students need to set goals and move forward in life

மாணவர்கள் இலக்கை நிர்ணயித்து வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும்- கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் பேச்சு