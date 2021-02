மாவட்ட செய்திகள்

எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லாத ஆடை விற்பனை: ஈரோடு ஜவுளி சந்தைக்கு செல்ல ஆர்வம் காட்டாத தயாரிப்பாளர்கள் + "||" + Unexpected garment sales: Manufacturers not interested in going to the Erode textile market

எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லாத ஆடை விற்பனை: ஈரோடு ஜவுளி சந்தைக்கு செல்ல ஆர்வம் காட்டாத தயாரிப்பாளர்கள்