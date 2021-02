மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மார்க்கெட்டுகளில் புதிய மஞ்சள் வரத்து குறைந்தது - விலை உயர்வால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + Fresh turmeric supply in Erode markets is low - Farmers happy with rising prices

ஈரோடு மார்க்கெட்டுகளில் புதிய மஞ்சள் வரத்து குறைந்தது - விலை உயர்வால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி