மாவட்ட செய்திகள்

காவிரி ஆற்றில் கிடந்த மனித எலும்புகள், மண்டை ஓடுகள்; 2 மாதங்களுக்கு முன் தண்ணீரில் மூழ்கிய சிறுவர்களுடையதா? போலீசார் விசாரணை + "||" + Human bones, skulls lying in the Cauvery River; The boys who drowned 2 months ago? Police investigation

காவிரி ஆற்றில் கிடந்த மனித எலும்புகள், மண்டை ஓடுகள்; 2 மாதங்களுக்கு முன் தண்ணீரில் மூழ்கிய சிறுவர்களுடையதா? போலீசார் விசாரணை