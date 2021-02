மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் கடையில் பொருட்களை முறையாக வினியோகிக்க கோரி வட்ட வழங்கல் தாசில்தாரை பெண்கள் முற்றுகை + "||" + Demanding proper distribution of goods in the ration shop

ரேஷன் கடையில் பொருட்களை முறையாக வினியோகிக்க கோரி வட்ட வழங்கல் தாசில்தாரை பெண்கள் முற்றுகை