மாவட்ட செய்திகள்

பெண் மீது கொதிக்கும் எண்ணெயை ஊற்றிய மற்றொரு பெண் கைது + "||" + Another woman was arrested for pouring boiling oil on a woman

பெண் மீது கொதிக்கும் எண்ணெயை ஊற்றிய மற்றொரு பெண் கைது