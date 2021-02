மாவட்ட செய்திகள்

கவர்னரை மத்திய அரசு திரும்ப பெற கோரி புதுவையில் 16-ந் தேதி முழு அடைப்பு போராட்டம் + "||" + Full blockade protest on the 16th in Puthuvai demanding the withdrawal of the Governor by the Central Government

கவர்னரை மத்திய அரசு திரும்ப பெற கோரி புதுவையில் 16-ந் தேதி முழு அடைப்பு போராட்டம்