மாவட்ட செய்திகள்

கோத்தகிரி அருகே 4 ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பாறை ஓவியங்களை பார்வையிட அனுமதி வழங்கப்படுமா? + "||" + Will I be allowed to view the rock paintings

கோத்தகிரி அருகே 4 ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பாறை ஓவியங்களை பார்வையிட அனுமதி வழங்கப்படுமா?