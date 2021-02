மாவட்ட செய்திகள்

திருவெறும்பூர் அருகே விளையாட சென்ற சிறுவன் குளத்தில் மூழ்கி சாவு + "||" + A boy who went to play near Thiruverumbur drowned in a pool

திருவெறும்பூர் அருகே விளையாட சென்ற சிறுவன் குளத்தில் மூழ்கி சாவு