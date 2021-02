மாவட்ட செய்திகள்

பட்டுக்கோட்டை அருகே மின்கம்பத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் மோதி 2 பேர் பலி + "||" + Two killed in motorcycle collision near Pattukottai

பட்டுக்கோட்டை அருகே மின்கம்பத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் மோதி 2 பேர் பலி