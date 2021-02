மாவட்ட செய்திகள்

தொட்டியம் அருகே கிராம நிர்வாக அதிகாரி வீட்டில் மாட்டு கொட்டகையில் தீ விபத்து; 10 பசுக்கள் காயம் அடைந்தன + "||" + 10 cows were injured in a fire that broke out in a cow shed

தொட்டியம் அருகே கிராம நிர்வாக அதிகாரி வீட்டில் மாட்டு கொட்டகையில் தீ விபத்து; 10 பசுக்கள் காயம் அடைந்தன