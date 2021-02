மாவட்ட செய்திகள்

பிறரை காப்பாற்றுவது தீயணைப்பு வீரரின் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும், வடமேற்கு மண்டல துணை இயக்குனர் + "||" + Saving others should be the goal of the firefighter, Deputy Director, Northwest Zone

பிறரை காப்பாற்றுவது தீயணைப்பு வீரரின் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும், வடமேற்கு மண்டல துணை இயக்குனர்