மாவட்ட செய்திகள்

பாதுகாப்பு-விண்வெளித்துறையில் தொழில் முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு; பெங்களூரு விமான கண்காட்சி நிறைவு விழாவில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் பெருமிதம் + "||" + Greater opportunity for industry investors in the defense-aerospace sector; President Ramnath Govind

பாதுகாப்பு-விண்வெளித்துறையில் தொழில் முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு; பெங்களூரு விமான கண்காட்சி நிறைவு விழாவில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் பெருமிதம்