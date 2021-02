மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை கொருக்குப்பேட்டையில் பயங்கரம்: இளம்பெண்ணை தாயுடன் எரித்து கொன்றுவிட்டு காதலனும் தற்கொலை - காதலித்துவிட்டு திருமணத்துக்கு மறுத்ததால் ஆத்திரம் + "||" + Terror in Chennai Korukkupettai:The young woman was burnt to death by her mother and her boyfriend committed suicide

சென்னை கொருக்குப்பேட்டையில் பயங்கரம்: இளம்பெண்ணை தாயுடன் எரித்து கொன்றுவிட்டு காதலனும் தற்கொலை - காதலித்துவிட்டு திருமணத்துக்கு மறுத்ததால் ஆத்திரம்