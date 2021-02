மாவட்ட செய்திகள்

புதிய வேளாண் சட்டங்களை வாபஸ்பெற வலியுறுத்தல்; கர்நாடகத்தில் தடையை மீறி விவசாயிகள் சாலை மறியல் + "||" + Urging the repeal of new agricultural laws; Farmers block roadblock in Karnataka

புதிய வேளாண் சட்டங்களை வாபஸ்பெற வலியுறுத்தல்; கர்நாடகத்தில் தடையை மீறி விவசாயிகள் சாலை மறியல்