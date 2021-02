மாவட்ட செய்திகள்

புதிய வாக்காளர்கள் மின்னணு வண்ண அடையாள அட்டையை பதிவிறக்கம் செய்யலாம் + "||" + New voters Electronic color ID card can be downloaded

புதிய வாக்காளர்கள் மின்னணு வண்ண அடையாள அட்டையை பதிவிறக்கம் செய்யலாம்