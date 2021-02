படவேடு கோவில் யானை லட்சுமி லாரியில் கொண்டு செல்லப்பட்டது

மாவட்ட செய்திகள்

படவேடு கோவில் யானை லட்சுமி லாரியில் கொண்டு செல்லப்பட்டது + "||" + The Padavedu temple elephant was taken by truck to Thekkampatti camp

