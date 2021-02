மாவட்ட செய்திகள்

எதிர்காலத்தில் கொடிய வைரஸ்கள் பரவும் என விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை; சுகாதாரத்துறையில் கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம்: ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் + "||" + Scientists warn of deadly viruses in future More emphasis on infrastructure in the health sector: President Ramnath Govind

எதிர்காலத்தில் கொடிய வைரஸ்கள் பரவும் என விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை; சுகாதாரத்துறையில் கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம்: ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த்