மாவட்ட செய்திகள்

சிங்கப்பூரில் இருந்து சிறப்பு விமானத்தில் கொரோனாவுடன் வந்த புதுக்கோட்டை பெண்; திருச்சி விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு + "||" + The Pudukottai woman who came with Corona on a special flight from Singapore caused

சிங்கப்பூரில் இருந்து சிறப்பு விமானத்தில் கொரோனாவுடன் வந்த புதுக்கோட்டை பெண்; திருச்சி விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு