மாவட்ட செய்திகள்

பட்டப்பகலில் ஜன்னல் கதவை உடைத்து துணிகரம்: பல் டாக்டர் வீட்டில் 40 பவுன் நகை-ரூ.5 லட்சம் கொள்ளை + "||" + Venture to break the window and door in broad daylight: 40 pound jewelery-Rs 5 lakh robbery at dentist's house

பட்டப்பகலில் ஜன்னல் கதவை உடைத்து துணிகரம்: பல் டாக்டர் வீட்டில் 40 பவுன் நகை-ரூ.5 லட்சம் கொள்ளை