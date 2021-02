மாவட்ட செய்திகள்

புதிய வேளாண் சட்டங்களை மத்திய அரசு அவசரகதியில் நிறைவேற்றி இருக்கக்கூடாது; முன்னாள் பிரதமர் தேவேகவுடா + "||" + The new agricultural laws should not have been passed by the central government in a hurry; Former Prime Minister Deve Gowda

புதிய வேளாண் சட்டங்களை மத்திய அரசு அவசரகதியில் நிறைவேற்றி இருக்கக்கூடாது; முன்னாள் பிரதமர் தேவேகவுடா