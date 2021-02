மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்குடி-தூத்துக்குடி ரெயில்பாதை அறிவிப்பால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். + "||" + People happy with the announcement of Karaikudi,Thoothukudi railway line

காரைக்குடி-தூத்துக்குடி ரெயில்பாதை அறிவிப்பால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.