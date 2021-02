மாவட்ட செய்திகள்

சிமெண்டு, இரும்பு விலை உயர்வை கண்டித்து கட்டுனர் சங்கத்தினர் தர்ணா போராட்டம்;திருச்சியில் இன்று நடக்கிறது + "||" + Construction workers protest against rising cement and steel prices is taking place in Trichy today

