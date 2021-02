மாவட்ட செய்திகள்

திரும்பப்பெறுமாறு ஜனாதிபதியிடம் முறையீடு: மாற்றங்களை ஏற்காமல் தடுத்தால் வருத்தம் கொள்ள வேண்டியிருக்கும்: புதுச்சேரி கவர்னர் கிரண்பெடி + "||" + Appeal to the President for withdrawal: will have to apologize if the changes are not accepted; Puducherry Governor Kiranpedi

திரும்பப்பெறுமாறு ஜனாதிபதியிடம் முறையீடு: மாற்றங்களை ஏற்காமல் தடுத்தால் வருத்தம் கொள்ள வேண்டியிருக்கும்: புதுச்சேரி கவர்னர் கிரண்பெடி