மாவட்ட செய்திகள்

மெரினா கடலில் குளித்தபோது ராட்சத அலையில் சிக்கி மாயமான மேலும் 2 மாணவர்களின் உடல்கள் மீட்பு + "||" + The bodies of 2 more students who were trapped in a giant wave while bathing in the marina sea have been recovered

மெரினா கடலில் குளித்தபோது ராட்சத அலையில் சிக்கி மாயமான மேலும் 2 மாணவர்களின் உடல்கள் மீட்பு