மாவட்ட செய்திகள்

ஒரு பைசா கூட மத்திய அரசின் நிதி கிடையாது: நகராட்சி கட்டிட திறப்பு விழாவுக்கு தடை விதிக்க கவர்னருக்கு உரிமை இல்லை: புதுச்சேரி முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி + "||" + There is not even a penny of Central funding: the governor has no right to ban the opening ceremony of a municipal building: Pondy CM Narayanasamy

ஒரு பைசா கூட மத்திய அரசின் நிதி கிடையாது: நகராட்சி கட்டிட திறப்பு விழாவுக்கு தடை விதிக்க கவர்னருக்கு உரிமை இல்லை: புதுச்சேரி முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி