மாவட்ட செய்திகள்

லால்குடியை அடுத்த பூவாளூரில் தென்னை மரத்தில் இருந்து விழுந்து தொழிலாளி பலி + "||" + The worker was killed when he fell from a coconut tree in Poovalur next to Lalgudi

லால்குடியை அடுத்த பூவாளூரில் தென்னை மரத்தில் இருந்து விழுந்து தொழிலாளி பலி